Власти Франции уточнили число погибших и пострадавших в Страсбурге

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами стрельбы 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге стали два человека, 14 получили ранения, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на обновленные данные, предоставленные префектурой Бас-Рин.

Ранее сообщалось о трех погибших и 13 раненых.

По последним данным, семь человек были серьезно ранены и находятся в тяжелом состоянии, еще семеро получили легкие травмы.

Преступник по-прежнему находится на свободе. В его поисках участвуют более 420 полицейских, военные, задействована авиация.

Центр Страсбурга был оцеплен большую часть ночи, однако утром эти меры были отменены. В городе по-прежнему закрыты некоторые объекты культуры и спорта. Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура.

11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла стрельба. Подозреваемый - 29-летний местный житель, ранее судимый. По данным СМИ, при обыске в его квартире были обнаружены гранаты.-0-