Власти Индии ослабили карантин

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня в Индии ослаблен карантин, в некоторых городах страны открыли торговые центры, рестораны и храмы, сообщает Deutsche Welle.

"В Нью-Дели и нескольких других городах было разрешено открыть торговые центры, рестораны и храмы впервые с начала марта. Впрочем, послабления действуют не везде. Пока их не ввели в Мумбаи. Там разрешена уличная торговля, но запрещено открытие парикмахерских, ресторанов и торговых центров", - говорится в сообщении.

Между тем, сегодня правительство Индии сообщило о рекордном росте новых случаев COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировано почти 10 тыс. новых заражений. Общая численность инфицирований возросла до почти 256 тыс. человек.-0-