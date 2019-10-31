Власти Японии восстановят уничтоженный огнем замок из списка ЮНЕСКО

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено восстановить уничтоженный пожаром замок Сюри в городе Наха на южном острове Окинава, который входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Это трагическое событие. Правительство приложит все силы к восстановлению замка", - отметил Ёсихидэ Суга.

Пожар вспыхнул в замке этой ночью. В его ликвидации были задействованы более 20 пожарных расчетов. Возгорание удалось ликвидировать через девять часов после его начала, однако в некоторых местах огонь продолжает тлеть.

В результате пожара уничтожены главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. По последней информации, никто не пострадал. Причины инцидента еще предстоит установить.

Замок Сюри был построен в XIV веке. В 2000 году он включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-