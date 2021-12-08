Во Франции и Германии зафиксированы рекорды по смертности и заболеваемости COVID-19

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции за минувшие сутки были зафиксированы 59 тыс. новых случаев коронавируса - это самый высокий суточный прирост с 3 ноября 2020 года, сообщает французский новостной сайт Linternaute.

За прошлые сутки было выявлено на 47 711 случаев больше, чем вчера, и на 11 842 больше, чем на прошлой неделе. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Франции было зарегистрировано 8 091 667 новых случаев заражения COVID-19, умерли 120 883 человека.

В Германии за минувшие сутки впервые с февраля 2021 года был зафиксирован максимум смертей - 527 человек. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Общее количество летальных исходов с начала пандемии в Германии достигло 104 047.

За минувшие 24 часа в стране число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом возросло на 69 601. С начала пандемии COVID-19 был зарегистрирован у 6 291 621 жителя Германии.-0-