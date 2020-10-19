Во Франции после убийства учителя проверят деятельность более 50 мусульманских ассоциаций

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 мусульманских ассоциаций во Франции подвергнутся проверке со стороны государства, некоторые могут быть закрыты после того, как под Парижем был жестоко убит школьный учитель истории, показавший на уроке ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает ТАСС.

"В течение недели государственные служащие наведаются в 51 ассоциацию. При этом многие (ассоциации. - Прим. БЕЛТА), по моей инициативе, как того просил президент, будут распущены в соответствии с решением Совета министров", - уточнил Жеральд Дарманен.

Франция депортирует из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства учителя В профсоюзе полиции Франции сообщили, что 180 из подлежащих депортации людей находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Министерство внутренних дел Франции пока не подтвердило информацию о готовящейся высылке.

Глава МВД заявил, что желает закрытия, в частности, Комитета против исламофобии (CCIF), на который, по его словам, ссылался в своем видеообращении отец одного из учеников школы, недовольный действиями преподавателя. "Это ассоциация, которая получает помощь государства, налоговые послабления, и при этом она осуждает исламофобию со стороны властей. Также я бы хотел, чтобы о самороспуске объявила организация Baraka City", - сказал министр.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) было совершено нападение на 47-летнего учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Жестоко убив мужчину, злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. По последним данным полиции, при расследовании этого нападения задержаны 11 человек.

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Согласно их данным, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся. Он жаловался в связи с этим в комиссариат полиции.-0-