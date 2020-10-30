Во Франции задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские правоохранители задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

По данным телеканала, мужчина был задержан вечером 29 октября. Он подозревается в том, что за день до нападения на прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце контактировал с совершившим теракт. Другой информации о личности задержанного не приводится.

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате инцидента погибли три человека, в том числе священнослужитель. Нападавший задержан. К расследованию нападения подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Как сообщил депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти, злоумышленником является выходец из Туниса, недавно прибывший во Францию c острова Лампедуза (Италия) Олег Сыромолотов.

Спустя два часа после нападения в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах французского города Авиньон и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Кроме того, в тот же день в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала злоумышленника на месте преступления, сообщает ТАСС.-0-

Франция перевела действующий план борьбы с терроризмом на высший уровень