Военный конфликт в Нагорном Карабахе: противостояние продолжается

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагорный Карабах остается территорией боевых действий. Мировое сообщество продолжает призывать участников военного конфликта остановить огонь: с обеих сторон растет количество жертв как среди военных, так и мирного населения. Но бои с применением артиллерии, тяжелой техники и ракетных комплексов не прекращаются, унося новые жизни. Счет погибших с начала эскалации в Карабахе уже идет на сотни человек, включая мирных граждан.

Армения и Азербайджан заявляют о продолжении военных действий в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана сообщило о сохраняющейся напряженности на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и продолжающихся боях.

Алиев: сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны продолжать работу, соблюдая нейтралитет "Мы думаем, что три страны (Россия, США и Франция. - Прим. ТАСС) должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет. Это важно", - сказал азербайджанский лидер в интервью, текст которого опубликован на его официальном сайте.

Фото Объединенного инфоцентра Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-

Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана по итогам его контактов с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"В духе заявления президентов США, Франции и России от 1 октября я подчеркнул решимость Франции как сопредседателя Минской группы беспристрастно сыграть свою роль с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил глава французской дипломатии. Читать далее

Меркель: проблему Нагорного Карабаха не решить военным путем, необходимо перемирие "Мы выступаем за то, чтобы как можно быстрее было достигнуто прекращение огня. Это единственная возможность - мирно говорить о решении этой сложной проблемы и уж точно без применения военных средств", - сказала она.

Фото АзерТАДЖ

Фото Объединенного инфоцентра Армении