Военный конфликт в Нагорном Карабахе: противостояние продолжается

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагорный Карабах остается территорией боевых действий. Мировое сообщество продолжает призывать участников военного конфликта остановить огонь: с обеих сторон растет количество жертв как среди военных, так и мирного населения. Но бои с применением артиллерии, тяжелой техники и ракетных комплексов не прекращаются, унося новые жизни. Счет погибших с начала эскалации в Карабахе уже идет на сотни человек, включая мирных граждан.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-
Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе
Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана по итогам его контактов с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
"В духе заявления президентов США, Франции и России от 1 октября я подчеркнул решимость Франции как сопредседателя Минской группы беспристрастно сыграть свою роль с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил глава французской дипломатии. Читать далее