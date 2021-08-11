ВОЗ объявила о проведении испытаний трех потенциальных препаратов для лечения COVID-19

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о предстоящем проведении испытаний трех потенциальных фармакологических препаратов для лечения COVID-19, сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб. Испытания этих лекарств будут проводиться на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, в которой участвуют более 600 больниц в 52 странах.

Подчеркивается, что препараты были отобраны группой независимых экспертов в связи с тем, что потенциально снижают риск смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Эти лекарства уже применяются для лечения других болезней: артесунат - малярии в тяжелой форме, иматиниб - некоторых видов рака, а инфликсимаб - заболеваний иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

"Поиск наиболее эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 - острая необходимость, и ВОЗ рада выполнять ведущую роль в этих глобальных усилиях", - заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус.

Ранее эксперты проводили оценку четырех других потенциальных препаратов для лечения коронавирусной инфекции - ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона. В ходе исследований выяснилось, что этие лекарства имеют либо малый эффект, либо никакого для пациентов, госпитализированных с COVID-19.-0-