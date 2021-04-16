ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - сказал он.

Как отметил глава ВОЗ, сейчас с резким увеличением числа заразившихся сталкиваются "некоторые страны, ранее избежавшие широкого распространения COVID-19". В этой связи гендиректор обратил внимание на сложную ситуацию в Папуа - Новой Гвинее, где до начала нынешнего года было зарегистрировано менее 900 заболевших и девять летальных исходов, а на настоящий момент насчитывается более 9,3 тыс. случаев заражения и 82 летальных исхода.

Как сообщила ВОЗ в опубликованном 14 апреля в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене, рост заболеваемости COVID-19 продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности - четвертую неделю подряд. На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие семь дней. Смертность выросла на 7%.

По данным ВОЗ, 15 апреля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 137,86 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 805 тыс., число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 2,96 млн.-0-