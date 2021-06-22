Вся система европейской безопасности деградировала - Путин

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся система европейской безопасности сильно деградировала. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной на сайте Кремля.

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами - пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - говорится в статье.

Владимир Путин отмечает, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. "Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине?" - задается вопросом российский лидер.

В статье Владимир Путин сравнил Североатлантический альянс с реликтом холодной войны, "ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан". По мнению президента РФ, именно движение НАТО на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. "О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" - поспешили быстро забыть. А прецедент был создан. И с 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий", - считает российский лидер.

Владимир Путин отмечает, что процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. "Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз", - отмечает российский лидер.

Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. "Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок… Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", - говорится в статье.-0-

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