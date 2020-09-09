Вторая волна COVID-19 может привести к падению мирового ВВП на 7,5% - ОЭСР

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой ВВП может сократиться на 7,5% в случае второй волны пандемии коронавируса. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа, выступая на онлайн-конференции "От пандемии к восстановлению", сообщает ТАСС.

"В случае второй волны инфекции мировой ВВП может сократиться более чем на 7,5%", - предупредил он, отметив беспрецедентное падение данного показателя за время первой волны. "Следует заметить, что снижение глобального ВВП на 6%, которое мы предсказывали в нашем последнем прогнозе, - это самое крупное падение, которое мы когда-либо прогнозировали за всю историю существования", - уточнил Хосе Анхель Гурриа.

Данный прогноз касается сценария, при котором власти вновь введут жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Генсек ОЭСР добавил, что анализ ситуации в 16 европейских странах показал, что за три месяца самоизоляции малые и средние компании просто израсходовали бы все средства, если бы государства не оказали им поддержку. Сейчас же в наиболее уязвимом положении, по его словам, находятся страны с развивающейся экономикой, где многие жители не могут сидеть дома, потому что им нужно зарабатывать на жизнь.

"Малый и средний бизнес оказались среди самых уязвимых и наиболее пострадавших от кризиса, притом что в странах ОЭСР на них приходится 75% всех рабочих мест в секторах, которые сильнее всего ощутили на себе влияние пандемии, - сказал Хосе Анхель Гурриа. - Миллионы таких фирм стоят на грани банкротства. Поэтому поддержка со стороны инвестиционных банков крайне важна".-0-