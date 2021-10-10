Взрыв прогремел в Йемене: есть убитые и раненые

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заминированный автомобиль подорван сегодня в одном из центральных районов йеменского города Аден, расположенного на юге страны. По данным катарского телеканала Al Jazeera, в результате взрыва есть убитые и раненые, сообщает ТАСС.

По информации телеканала, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей Адена. Предполагается, что целью был находившийся в одной из машин глава администрации города.

По имеющимся данным, кроме главы Адена, в кортеже находился и министр сельского хозяйства Йемена. Ни глава города, ни министр в результате взрыва не пострадали.-0-