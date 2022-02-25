Владимир Зеленский. Фото офиса президента Украины

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ. Мобилизация будет проведена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева. Мобилизация будет проводиться на протяжении 90 суток со дня вступления в силу указа. Также указом предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других воинских формирований Украины в объемах, определенных согласно мобилизационным планам. Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации. Кабинет министров должен обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением всеобщей мобилизации. Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего. Верховная Рада утром 24 февраля утвердила указ Президента Владимира Зеленского о введении военного положения на всей территории Украины. В связи с этим временно ограничен выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Фейсбуке. Отмечается, что такая норма будет действовать на период правового режима военного положения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!