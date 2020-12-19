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19 декабря 2020, 20:34

Жители Торонто получили письма с белым порошком и угрозами

Фото
Фото

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители южных районов Торонто (Этобико и Берлингтона) провинции Онтарио в Канаде обратились в полицию в связи с получение писем с белым порошком и угрозами, сообщает CTV.

Предполагается, что письма были доставлены Почтой Канады утром 18 декабря. В конвертах находились небольшие пакеты с порошком. Автор писем утверждал, что в них содержится наркотическое вещество фентанил, и требовал от адресатов перевести ему биткойны "в обмен на благополучие семьи".

По информации полиции Торонто, предварительный анализ порошка показал, что это всего лишь сахар. Полиция просит жителей страны при получении подобных писем не изучать содержимое самостоятельно, а сразу же уведомлять правоохранительные органы.-0-

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