Работу раннего Ван Гога продали за более чем 7 млн евро

В понедельник, четвертого июня, на парижском аукционе продали работу Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" за сумму, превышающую семь миллионов евро, сообщает ТАСС.
Известно, что новый владелец полотна проживает в США и заплатил за картину в полтора раза больше стартовой цены.
Данная работа была написана в ранний период творчества художника, когда Ван Гогу было 28 лет. Картина выполнена маслом и писалась в окрестностях Гааги. Работа до 2009 года хранилась в частной коллекции, после чего была передана Музею Ван Гога в Амстердаме.
К слову, работы художника вот уже двадцать лет не выставлялись на продажу. По словам специалистов, в ближайшие десять лет картины Ван Гога нельзя будет найти на аукционах.
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