21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за засухи погибло 2% посевов, еще около 3,6% повреждено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Недостаток влаги повлиял на формирование урожая сельхозкультур в Беларуси. Из-за засухи 2% посевов погибли, еще около 3,6% пострадали. В частности, в Брестской области повреждено 52 тыс. га посевов, в Могилевской - около 30 тыс. га, Гомельской - 63,5 тыс. га, Гродненской - 38 тыс. га, Минской - 40 тыс. га", - сказали в министерстве.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что ситуация не является критической. "В соответствии с рекомендациями ученых принимаются дополнительные меры по уходу за посевами. Наиболее поврежденные участки убираются на сенаж и пересеваются пожнивными культурами, чтобы заготовить дополнительные корма для животноводства", - отметили в министерстве.

По данным Белгидромета, май 2018 года в Беларуси выдался исключительно теплым. Средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по Беларуси выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет. Что касается первой декады июня, температура воздуха в среднем по Беларуси составила 16,6 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1 градус. За первую декаду июня в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков - лишь 10% нормы.

Согласно прогнозу синоптиков, в выходные дожди ожидаются на большей части территории Беларуси, что благоприятно повлияет на агрометеорологическую ситуацию.-0-