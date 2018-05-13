Автобус сгорел на трассе в Лидском районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус сгорел на трассе М6 в Лидском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.
Сообщение о загоревшемся автобусе МАЗ 256 возле деревни Кинти на трассе М6 поступило спасателям 12 мая в 19.23. На место направились два пожарных расчета и бригада скорой помощи. "Автобус вез из Лиды 18 человек. В какой-то момент водитель обратил внимание на задымление в районе левого переднего колеса - в том месте находится аккумулятор. Он остановился, вывел людей, использовал огнетушитель и вызвал спасателей", - рассказала Наталья Живолевская.
Огонь уничтожил моторный отсек и салон транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняет Лидский РОВД.-0-
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