Автобус сгорел на трассе в Лидском районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус сгорел на трассе М6 в Лидском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.

Сообщение о загоревшемся автобусе МАЗ 256 возле деревни Кинти на трассе М6 поступило спасателям 12 мая в 19.23. На место направились два пожарных расчета и бригада скорой помощи. "Автобус вез из Лиды 18 человек. В какой-то момент водитель обратил внимание на задымление в районе левого переднего колеса - в том месте находится аккумулятор. Он остановился, вывел людей, использовал огнетушитель и вызвал спасателей", - рассказала Наталья Живолевская.

Огонь уничтожил моторный отсек и салон транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняет Лидский РОВД.-0-