Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Псковской области

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Псковской области возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в связи с ДТП с автобусом в Псковской области. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 23 марта 2018 года на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей. Двое несовершеннолетних получили вред здоровью средней тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Остальные дети находятся на стационарном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Установлено, что пассажиры автобуса - дети в сопровождении взрослых - направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Республики Беларусь.

Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства аварии и установить все причины, которые предшествовали транспортному происшествию, дав указание провести полноценное расследование в кратчайшие сроки.-0-