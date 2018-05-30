30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беременную женщину с 10-кратным превышением алкоголя задержали за рулем в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На автомобиль ДЭУ сотрудники ГАИ обратили внимание вечером 29 мая. Автоледи была в состоянии алкогольного опьянения.

"Женщина пояснила, что отдыхала на даче под Гродно, пила там джин. Вечером решила съездить в магазин на улице Тарусичской, чтобы купить молока", - рассказали в ГАИ региона. Там подчеркнули, что содержание алкоголя в организме задержанной составило более 3 промилле, что в 10 раз превышает предельно допустимое значение.

Кроме того, обратили внимание инспекторы, 37-летняя нарушительница находится на восьмом месяце беременности.-0-