Пятилетний ребенок пострадал при столкновении легковушки с трактором в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель легковушки с 5-летним сыном в салоне столкнулся с трактором, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня в 16.50 на ул.Каменногорской. "Водитель авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После он столкнулся с трактором, который косил траву. Ребенок - 5-летний сын водителя - находился на переднем сиденье без детского кресла и не был пристегнут. Он с ушибами госпитализирован. У отца имеются явные признаки алкогольного опьянения", - проинформировали в ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.-0-
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