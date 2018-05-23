Пятилетний ребенок пострадал при столкновении легковушки с трактором в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель легковушки с 5-летним сыном в салоне столкнулся с трактором, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня в 16.50 на ул.Каменногорской. "Водитель авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После он столкнулся с трактором, который косил траву. Ребенок - 5-летний сын водителя - находился на переднем сиденье без детского кресла и не был пристегнут. Он с ушибами госпитализирован. У отца имеются явные признаки алкогольного опьянения", - проинформировали в ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.-0-