Микроавтобус француза столкнулся с польской фурой на трассе М1

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали отец и его дочь-школьница, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 23 мая около 1.30 на трассе М1/Е30. По предварительной версии, 37-летний житель Франции управлял автомобилем "Фольксваген Транспортер". Он двигался в сторону Бреста. В деревне Перки водитель столкнулся с ехавшей в попутном направлении фурой "ДАФ" в составе с полуприцепом. За рулем грузовика находился 38-летний житель Польши.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры "Фольксвагена": девятилетняя девочка, сидевшая на заднем сидении, а также ее 36-летний отец. Мужчина и его дочь (жители Чечни) госпитализированы в травматологическое отделение Кобринской больницы.

По факту ДТП проводится проверка. Предварительная причина аварии - утомленное состояние водителя микроавтобуса. Отмечается, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.-0-