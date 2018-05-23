Микроавтобус француза столкнулся с польской фурой на трассе М1

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали отец и его дочь-школьница, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 23 мая около 1.30 на трассе М1/Е30. По предварительной версии, 37-летний житель Франции управлял автомобилем "Фольксваген Транспортер". Он двигался в сторону Бреста. В деревне Перки водитель столкнулся с ехавшей в попутном направлении фурой "ДАФ" в составе с полуприцепом. За рулем грузовика находился 38-летний житель Польши.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры "Фольксвагена": девятилетняя девочка, сидевшая на заднем сидении, а также ее 36-летний отец. Мужчина и его дочь (жители Чечни) госпитализированы в травматологическое отделение Кобринской больницы.
По факту ДТП проводится проверка. Предварительная причина аварии - утомленное состояние водителя микроавтобуса. Отмечается, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3425 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.996 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2464 BYN
|3.232 BYN
|3.249 BYN