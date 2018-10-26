Бесправник сбил водителя мопеда в Пружанском районе

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе бесправник сбил водителя мопеда, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 25 октября около 10.25. По предварительной информации, 20-летний житель д. Воротное на автомобиле ВАЗ двигался по второстепенной дороге от д. Линово-1 к д. Линово-2. При пересечении подъезда от автодороги М1/Е30 к Пружанам водитель не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель мопеда, 45-летний житель д. Оранчицы, с травмами госпитализирован в центральную районную больницу. Установлено, что водитель легковушки не имел права управления транспортным средством.
Еще одно ДТП произошло в этот же день в Пинске. Около 18.00 мотоциклист сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами госпитализировали в Пинскую центральную больницу.
По фактам ДТП проводится проверка.-0-
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