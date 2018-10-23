Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на верхнем этаже строящегося жилого дома произошло возгорание, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.
Инцидент произошел сегодня в 11.20 на стройке по ул. Папанина. С 11-го этажа строящейся высотки повалил густой черный дым. К месту вызова было направлено 8 единиц техники МЧС. Как оказалось, на техническом этаже загорелся битум.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.-0-
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