Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на верхнем этаже строящегося жилого дома произошло возгорание, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Инцидент произошел сегодня в 11.20 на стройке по ул. Папанина. С 11-го этажа строящейся высотки повалил густой черный дым. К месту вызова было направлено 8 единиц техники МЧС. Как оказалось, на техническом этаже загорелся битум.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.-0-