Более 1 кг марихуаны изъяли у 16-летнего юноши в Жлобине

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 кг марихуаны изъяли сотрудники милиции у 16-летнего юноши в Жлобине, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 28 июля оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД недалеко от железнодорожного вокзала райцентра задержали десятиклассника 2002 года рождения. При себе юноша имел полимерный пакет с измельченным невысушенным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это опасное наркотическое вещество, не используемое в медицинских целях, - марихуана. Парень пояснил, что коноплю нашел вблизи деревни Солтановка и нарвал для своих нужд. Общий вес изъятого составил почти 1,2 кг.

Также милиционеры выехали в указанное подростком место и уничтожили еще порядка 15 кг дикорастущей конопли.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-