13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 кг психотропов изъято у минчанина, сообщил БЕЛТА начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

27-летнего жителя Минска задержали днем 5 июля вблизи дома №19 по улице Старобинской в столице. Он вышел из дома и направился к месту раскладки психотропных веществ. По имеющейся у оперативников информации, у него при себе было несколько партий товара, предназначенного для распространителей более мелкого звена. Эта информация подтвердилась. Кроме того, психотропные вещества были обнаружены по месту жительства фигуранта, а также в тайниках на территории столицы и Минского района. Всего оперативники обнаружили и изъяли 707 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и 337 г - ТМСР-2201.

Фигурант реализовывал психотропы более трех месяцев. Начинал с торговли мелкими партиями, после чего "вырос" до более крупного распространителя. С поставщиками общался исключительно бесконтактным способом, при этом соблюдался высокий уровень конспирации. Ежемесячно сбытчик получал оплату на электронную карточку. Закладки с психотропами по четким указаниям молодой человек размещал в парковых зонах Заводского и Первомайского районов Минска, а также в лесных массивах, находящихся неподалеку от поселков Привольный и Колодищи.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий.-0-