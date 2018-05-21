Более 70 мин времен ВОВ обнаружили в лесу в Лоевском районе

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 70 минометных мин времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в Лоевском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Военнослужащие войсковой части 1242 обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни Тростенец две минометные мины времен Великой Отечественной войны. На место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5525. При тщательном осмотре места обнаружения боеприпасов саперы нашли еще 70 немецких минометных мин калибра 81 мм со взрывателями.

"Не исключено, что во время сражений в этом месте находился блиндаж, в котором стоял минометный расчет", - прокомментировал Виталий Пристромов.

Опасную находку уничтожили на полигоне.-0-