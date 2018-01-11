11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро минчан задержаны по подозрению в автомошенничестве более чем на Br118 тыс., сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

По материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждены уголовные дела в отношении членов организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Борцы с оргпреступностью установили, что злоумышленники за якобы совершенные ДТП получили от белорусских страховых компаний выплаты на общую сумму более Br118 тыс. Сотрудники милиции 10 января задержали подозреваемых, они находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В состав криминальной структуры входили пятеро минчан в возрасте 27-44 лет. "Двое из них являлись владельцами автомобилей KIA Quoris, застрахованных по системе КАСКО. Еще один такой же седан премиум-класса, но побывавший в ДТП, аферисты приобрели в России. "Бизнес" был поставлен на поток: самые дорогостоящие непригодные элементы из разбитого авто переставлялись в застрахованные, инсценировались автоаварии, после чего поступало страховое возмещение, - проинформировали в МВД. - С июля 2016 года по октябрь 2017 года такую схему аферисты провернули пять раз".

По материалам десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД управлением СК по Минску в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 209 УК (мошенничество).-0-

Фото МВД РБ