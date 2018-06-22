Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили крупную партию дорогостоящего оборудования, перемещавшегося на территорию Евразийского экономического союза в нарушение таможенного законодательства, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Грузовой автомобиль МАN следовал из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Во время таможенного контроля обнаружено, что фактически перемещаемый в грузовом отсеке товар не соответствует наименованиям, указанным в сопроводительных документах. Выявлено 865 незадекларированных единиц оборудования для нефтепереработки: фланцевые замки, крепежные шпильки и уплотнительные кольца. По предварительной оценке, общая стоимость груза составила более Br1 млн.
Брестской таможней по факту недекларирования в отношении фирмы-перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3177 BYN
|2.325 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0076 BYN
|1.994 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1463 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN