Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили крупную партию дорогостоящего оборудования, перемещавшегося на территорию Евразийского экономического союза в нарушение таможенного законодательства, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль МАN следовал из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Во время таможенного контроля обнаружено, что фактически перемещаемый в грузовом отсеке товар не соответствует наименованиям, указанным в сопроводительных документах. Выявлено 865 незадекларированных единиц оборудования для нефтепереработки: фланцевые замки, крепежные шпильки и уплотнительные кольца. По предварительной оценке, общая стоимость груза составила более Br1 млн.

Брестской таможней по факту недекларирования в отношении фирмы-перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-