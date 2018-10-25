Брестские таможенники задержали крупные партии косметики и фурнитуры для мебели

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники задержали две крупные партии косметики и фурнитуры для мебели, которые подлежат декларированию, но не были указаны в сопроводительных документах. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Попытки ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза без декларирования пресекли в пункте пропуска "Козловичи".

В первом случае при досмотре автомобиля "Вольво", следовавшего из Польши с косметическими средствами, обнаружено свыше 3 200 единиц наборов для ухода за волосами, которые не были указаны в документах. Стоимость косметики, по предварительной оценке, составила порядка Br34 тыс.

Во втором случае из Словакии на территорию ЕАЭС с мебелью следовал грузовой автомобиль MAN. Во время досмотра содержимого полуприцепа было обнаружено 6 тыс. комплектов мебельной фурнитуры и свыше 7 тыс. крепежной фурнитуры, сведения о которых также не были указаны в предоставленных документах. По оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила более Br29 тыс.

"В обоих случаях по факту недекларирования товаров Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно перемещаемых товаров", - сказали в ГТК.-0-