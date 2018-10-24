Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь цветов на Br30 тыс.

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку ввоза из России в Беларусь цветов на сумму почти Br30 тыс. без необходимых сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гражданин России на Mercedes вез в Беларусь свежесрезанные цветы и цветы в горшках. Таможенники остановили автопоезд возле деревни Заольша Лиозненского района для проведения контрольных мероприятий.

Во время проверки установлено, что более чем на 20 тыс. перемещаемых роз, орхидей, гербер, лилий, альстромерий и иных цветов отсутствуют фитосанитарные сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Витебская таможня начала административный процесс согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

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