Директор кричевского предприятия обвиняется в уклонении от уплаты Вr130,9 тыс. налогов

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты уклонения от уплаты налогов в сумме Вr130,9 тыс. выявлены КГК при проверке кричевского ОАО, занимающегося оптовой торговлей зерном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Сергей Азаренко.

Проверяющие установили, что директор общества в 2016-2017 годах реализовывал зерно без документов, подтверждающих его приобретение, а также сокрыл от налогообложения выручку, полученную от реализации зерна субъектам хозяйствования России и Беларуси. Кричевским районным отделом Следственного комитета в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество подозреваемого на сумму Вr2,4 тыс. Ведется предварительное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-