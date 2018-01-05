Директор Мостовского предприятия мелиоративных систем незаконно получал премии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем "Мостовское ПМС" незаконно получал премии, фальсифицируя сведения о задолженности предприятия перед бюджетом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Незаконное использование бюджетных средств выявил Волковысский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследования КГК по Гродненской области. Установлено, что директор предприятия в июле-октябре 2016 года представил в областное унитарное предприятие "Гродномелиоводхоз" недостоверные сведения об отсутствии у Мостовского ПМС задолженности по платежам в бюджет, что позволило ему получать премиальные за этот период.

В соответствии с положением о премировании обязательным условием для получения руководителями стимулирующих выплат являются выполнение прогнозных показателей, выплата заработной платы и отсутствие задолженности по платежам в бюджет. Представление заведомо ложных сведений об отсутствии такой задолженности позволило директору Мостовского ПМС необоснованно получить бонус в размере свыше Br1,8 тыс.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по ч.1 ст.210 УК.-0-