Директор спортивной школы в Минском районе почти 5 лет получал зарплату фиктивного работника

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор спортивной школы в Минском районе почти пять лет получал зарплату фиктивного работника, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Факт злоупотребления служебными полномочиями 63-летним директором одной из детско-юношеских спортивных школ Минского района выявили борцы с экономическими преступлениями. "Оперативники выяснили, что с октября 2013 по апрель 2018 года мужчина похитил более Br13 тыс., фиктивно трудоустроив сына своего знакомого слесарем-ремонтником. При этом ему начислялся стаж, но должностные обязанности он не выполнял, зарплату не получал, а банковскую карту передал директору", - рассказали в милиции.
По данному факту в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Сейчас он освобожден от занимаемой должности и признал свою вину. Оперативники проводят дальнейшее расследование по поиску доказательств иных случаев противоправной деятельности бывшего должностного лица. У правоохранителей есть основания полагать, что в этой школе был фиктивно трудоустроен еще не один человек.-0-
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