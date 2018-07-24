Директор стройорганизации в Слуцке 15 лет получал зарплату фиктивного работника

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор строительной организации в Слуцке подозревается в крупных хищениях, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Изначально борцам с экономическими преступлениями поступила оперативная информация, что у директора ОАО фиктивно числились работники. "Данные были тщательно проверены. В результате появились веские основания полагать, что на протяжении последних 15 лет директор строительной организации фиктивно трудоустроил сначала в качестве бетонщика, а затем в качестве комплектовщика стройматериалов 44-летнего жителя Слуцкого района. Как установлено, "работник" фактически своих служебных обязанностей не выполнял, зато на него ежемесячно начислялась заработная плата. Выплаты уходили руководителю. По предварительным оценкам, речь идет о сумме не менее Br23,7 тыс", - рассказали в УВД.

Предназначенная для фиктивного работника зарплата должным образом проходила через бухгалтерию и исправно выдавалась по ведомостям. В этой связи претензии у сотрудников БЭП есть и к нескольким должностным лицам предприятия, проводятся проверки. Кроме того, некоторые обстоятельства указывают на то, что фиктивно в организации был устроен не один человек.

Как отметили в милиции, 60-летний директор покинул свой пост более двух месяцев назад и буквально до последнего времени проходил согласование на другую руководящую должность.

В отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищения путем злоупотребления служебными полномочиями).-0-