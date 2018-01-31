Директора минской фирмы по торговле морепродуктами подозревают в неуплате более чем Br245 тыс. налогов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора минской фирмы по торговле морепродуктами подозревают в неуплате налогов более чем на Br245 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Управлением СК по Минску в отношении директора фирмы по оптово-розничной торговле морепродуктами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Мужчина является также соучредителем фирмы. "Противоправную деятельность ООО выявили сотрудники УДФР КГК по Минской области и Минску. Согласно полученным в ходе проверки сведениям, мужчина продавал продукцию за наличный расчет в магазины и столичные рестораны. Впоследствии вырученные средства не отражались в бухгалтерском учете", - проинформировала Марина Дранькова.

Таким образом руководитель общества в период с января 2015-го по июль 2017 года умышленно занижал налоговую базу. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более Br245 тыс.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, с ним работают следователи, на его имущество наложен арест.-0-