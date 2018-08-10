Должностные лица ветслужбы в Гродненской области обвиняются в хищении и служебном подлоге

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению трех должностных лиц ветеринарной службы в хищении и служебном подлоге, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

С июля 2015 года по январь 2017-го заведующая Гродненской ветеринарной аптеки снабженческо-производственного унитарного предприятия "Лидский зооветснаб" по предварительному сговору с главными ветврачами двух СПК Гродненского района совершали хищения имущества хозяйств. Среди похищенного препараты для лечения животных, комбикорма, строительные инструменты, постельные принадлежности на сумму свыше Br28 тыс.

"Проведен ряд документальных проверок, выемок и осмотров бухгалтерской документации, экспертных исследований, допрошены около сорока свидетелей. В результате следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции ОБЭП Гродненского РОВД выявили 91 эпизод преступной деятельности должностных лиц", - отметил Сергей Шершеневич. Действия всех трех должностных лиц в зависимости от характера совершенных ими деяний квалифицированы по ч.2, 3 и 4 ст. 210 УК (хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные повторно группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также ч.1 ст.427 УК (служебный подлог). Кроме того, заведующей ветеринарной аптеки инкриминировано присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно (ч.2 ст.211 УК).

С учетом тяжести совершенных преступлений и того, что ранее заведующая ветеринарной аптеки уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. У соучастников взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Благодаря принятым следователями мерам обвиняемыми возмещено Br10 тыс. причиненного ущерба. Кроме того, для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, наложен арест на их недвижимость, транспортные средства и иное имущество на сумму Br41 тыс.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-