Рейсовый автобус в Минске въехал в ограждение из-за сердечного приступа у водителя

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус в Минске въехал в ограждение из-за того, что водителю стало плохо, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 13.00 на ул.Могилевской. "Автобус 23 маршрута ехал со стороны ул.Жуковского в направлении ул.Толстого во второй полосе. Со слов пассажиров, транспорт начал смещаться левее, когда они заметили, что водитель в кабине лежит на полу. Автобус наехал на бордюрный камень, а после на металлическое ограждение. Столкновений с другими транспортными средствами не произошло. Пассажиры не пострадали", - проинформировали в ГАИ.

По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ, ему оказывают помощь медики. По этому факту проводится проверка, на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа с экспертами.-0-