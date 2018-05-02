2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два механизатора в Клецком районе похитили более 250 л топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Клецкого РОВД 30 апреля проводили рейд в агрогородке Морочь. По оперативной информации, двое местных жителей были причастны к хищениям. "После бесед с сотрудниками милиции двое механизаторов добровольно выдали окрашенное дизельное топливо. Так, в гараже у одного из сельчан хранилось 110 л дизеля. Как он пояснил, горючее сливал с закрепленного в хозяйстве трактора, а планировал использовать при работе на личном тракторе. Второй фигурант рассказал, что также сливал топливо для работы на собственном участке. Он добровольно выдал 150 л", - проинформировали в УВД.

Руководство ОАО "Морочь" высказали признательность сотрудникам РОВД за помощь. В хозяйстве пообещали принять меры, в том числе по усилению контроля за сохранностью дизельного топлива. После окончательных исследований изъятого виновные будут привлечены к административной ответственности.-0-