Два подростка повредили 18 машин на парковке в Жодино

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два подростка повредили покрытие 18 машин на парковке в Жодино, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Автомобили на парковке по ул.Богуслав Поле оставляют в основном работники БелАЗа. Именно они начали один за другим обращаться в милицию по поводу повреждения лакокрасочного покрытия своих машин. "Всего злоумышленники повредили 18 машин. Где-то просто провели острым предметом, гвоздем или ключом, вдоль кузова автомашины, а на некоторых сделали надписи или рисунки. Жодинcким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК Беларуси (злостное хулиганство)", - проинформировали в УВД.

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных у стоянки. В результате сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к преступлению причастны двое подростков около 14 лет. Один был в синих майке и шортах, второй - в светлых шортах и белой майке, с изображением на спине двух скрещенных шпаг, над которыми надпись "я здесь закон". В течение часа подростки прогуливались по стоянке, попутно царапая автомашины.

Инцидент произошел в августе. Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростков, позвонить в Жодинский ГОВД по телефонам: (8-01775)3-34-44, (8-029)618-34-44, 507-71-34 или 102.-0-