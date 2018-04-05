Два злостных рецидивиста из Витебска обвиняются в серии новых преступлений

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Витебского городского отдела Следственного комитета завершили расследование уголовного дела о серии корыстных преступлений, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Обвиняемыми по уголовному делу являются два ранее судимых жителя Витебска. Один из них - 32-летний мужчина - с 2002 по 2015 год заработал дюжину судимостей: за кражи и грабежи, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и изнасилование, побег из исправительного учреждения, мошенничества и хищения путем использования компьютерной техники. Освободившись из мест лишения свободы 1 августа прошлого года, уже 22 сентября правоохранительными органами он был задержан вместе с подельником за совершение 17 преступлений (из которых четыре угона автомобилей).

Второй обвиняемый - 43-летний, не имеющий постоянного места жительства мужчина, - был судим 11 раз. За его плечами кражи и несоблюдение требований превентивного надзора. Из мест лишения свободы он освободился 11 августа прошлого года. И уже с 8 по 22 сентября в паре со знакомым совершил три угона автомобилей в Витебске, из которых впоследствии похищено имущество, кражи из трех припаркованных во дворах машин. Кроме того, в течение недели обвиняемыми совершено девять краж имущества из квартиры и частных домов на территории Витебского и Бешенковичского районов. Общая сумма похищенного имущества составила более Br1 тыс.

Действия 43-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, группой лиц, с проникновением в жилище) и ч.2 ст.214 (угон, совершенный повторно, группой лиц по предварительному сговору) УК Беларуси. А 32-летнему фигуранту кроме прочего предъявлено обвинение по ст.186 (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления), ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно) УК Беларуси. Установлено, что в ночь на 8 сентября он находился в агрогородке Новка Витебского района, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры угрожал убийством двум людям. При этом потерпевшие обоснованно воспринимали действия обвиняемого как реальную угрозу своей жизни. Через несколько часов обвиняемый воспользовался ранее похищенной банковской платежной карточкой и снял в банкомате денежные средства.

С момента задержания обвиняемые заключены под стражу. Часть похищенного имущества возвращена потерпевшим.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-