Движение по пр. Независимости в Уручье было затруднено из-за аварии с тремя авто

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по пр. Независимости в Уручье было затруднено из-за столкновения трех легковушек, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 12.00 на пр. Независимости, 196. Было затруднено движение в сторону выезда из города. "Столкнулись ВАЗ и два Opel Corsa - серого и черного цветов. Все три авто ехали на выезд из города во второй полосе. В аварии пострадала водитель серого Opel, а также водитель и пассажирка ВАЗа. Они были госпитализированы. Водитель черной легковушки не пострадал", - рассказала подробности старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства аварии.-0-