Двое брестчан и пакистанец осуждены за организацию незаконной миграции

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района огласил приговор в отношении двух брестчан и гражданина Пакистана, обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.

Жители областного центра 1982 и 1990 годов рождения совместно с гражданином Пакистана 1996 года рождения предложили трем его соотечественникам-студентам оказать помощь в пересечении границы с Украиной для последующей поездки в Евросоюз. Свои услуги они оценили в $4,5 тыс. За содействием молодые люди обратились к жителю приграничной деревни. Сельчанин ответил согласием, однако не собирался помогать преступникам. Как только иностранцы были доставлены в погранзону, он сразу же сообщил об этом пограничникам. Злоумышленников задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 (организация незаконной миграции) УК.

В суде Брестского района сегодня состоялось оглашение приговора. Так, самому старшему фигуранту назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Второй брестчанин осужден на 4 года исправколонии усиленного режима также с конфискацией имущества. Их иностранный компаньон приговорен к трем годам колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-