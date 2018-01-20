Двое обвиняемых в убийстве молодой пары на ул.Алибегова приговорены к исключительной мере наказания

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое обвиняемых в убийстве молодой пары на улице Алибегова приговорены к исключительной мере наказания - смертной казни, передает корреспондент БЕЛТА из зала Минского городского суда.

Вячеслав Сухарко и Александр Жильников признаны виновными в разбое, совершенном с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения, хищении личных документов, а также убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Алина Шульганова приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, без конфискации имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В комментарии прессе прокурор отметил, применение к Сухарко и Жильникову исключительной меры наказания - смертной казни - обусловлено в первую очередь повышенной степенью общественной опасности и тяжестью содеянного, а именно: количеством убитых ими лиц, беспрецедентно жестоким способом, который обвиняемые избрали для лишения жизни своих жертв, а также мотивами, которые ими двигали в момент совершения этих преступлений.

Жертвы были убиты путем нанесения многочисленных ударов в жизненно важные органы, что причиняло им особые мучения и страдания. По словам прокурора, при этом обвиняемые руководствовались исключительно корыстными мотивами, то есть преследовали цель личного обогащения. "Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что эти лица представляют исключительную опасность для общества. В связи с этим применение к ним смертной казни считаю оправданным. По этому уголовному делу это была последовательная и принципиальная позиция органов прокуратуры", - сказал обвинитель. Приговор, несмотря на свою суровость, безусловно, справедлив и назначенное наказание будет отвечать целям уголовной ответственности, добавил он.

К пересмотру уголовного дела Мингорсуд приступил в августе 2017 года. Необходимость этого возникла после того, как Верховный суд, рассмотрев его в апелляционном порядке, отменил приговор Мингорсуда от 6 марта и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Убийство молодой пары на ул.Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой. Женщина наняла человека для похищения соперницы. Однако у согласившегося помочь мужчины это не получилось. Тогда она обратилась за помощью к своему 44-летнему соседу, обещавшему найти человека, который помог бы прекратить это общение. Обсуждались различные варианты нанесения повреждений, в результате соперница должна была проходить лечение в больнице. В это время сама минчанка могла бы наладить отношения с бывшим парнем. Девушка обещала денежное вознаграждение. Мужчины отошли от ранее оговоренного плана, убив потерпевшую и ее сожителя. После этого забрали из квартиры жертв деньги, личные вещи и скрылись.

Девушка, узнав об убийстве молодой пары, не сообщила об этом в правоохранительные органы и дважды встречалась с одним из обвиняемых для передачи денег. Более того, она оговаривала с ним возможность создания фиктивных доказательств виновности иного лица в двойном убийстве, а затем добровольно отказалась от совершения этого преступления.

В ходе расследования двойного убийства правоохранители установили, что обвиняемые мужчины также совершили разбойное нападение в агрогородке Колодищи Минского района и убили 59-летнего мужчину, оказавшего им активное сопротивление.-0-