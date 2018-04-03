3 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Двум жителям Гомельской области предъявлено обвинение в разбойном нападении в Россонском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Уголовным делом о разбое, совершенном группой лиц, занимаются следователи Россонского районного отдела Следственного комитета.

По данным следствия, 29 марта в милицию обратилась 38-летняя жительница Полоцка, которая сообщила, что около 21.40 на кафе, расположенное в деревне Юховичи Россонского района, совершено разбойное нападение. Двое мужчин (один из которых был в маске с прорезями для глаз) под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитили денежную выручку, спиртные напитки, сигареты, шоколад на общую сумму более Br250 и ее портфель с вещами на сумму Br300. Заявительница также сообщила, что за некоторое время до совершения преступления эти мужчины обедали в кафе. Сама женщина, которая является хозяйкой кафе, во время нападения не пострадала.

В результате поисковых мероприятий на территории Россонского района сотрудниками органов внутренних дел установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались неработающие, ранее судимые 34-летний и 46-летний жители Гомельской области. "Старший из мужчин судим пять раз, в том числе неоднократно за грабежи и кражи", - подчеркнула Светлана Сахарова.

Им предъявлено обвинение по ч.2 ст. 207 УК (разбой, совершенный повторно, группой лиц). Обвиняемые заключены под стражу.

"Скрывая следы преступления, обвиняемые успели часть похищенного имущества уничтожить, однако при задержании у них изъяты денежные средства и спиртное", - пояснила Светлана Сахарова. Следователи продолжают работу по уголовному делу. -0-