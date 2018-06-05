Экс-сотрудник контролирующих органов по Гомельской области осужден за взятки

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из бывших должностных лиц инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области, обвиняемого в получении взятки, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как было установлено, мужчина, занимая ответственную должность, при проведении проверок выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей. За материальное вознаграждение закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами.

Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки, в том числе и повторно. Ему назначено лишение свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией 1/5 части принадлежащего ему имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на четыре года.

Кроме того, постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства Br118,5.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-