Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 июня 2018, Вт
+12°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3458
USD 2.0052
RUB 3.2349
Главное
Олег Кувшинников и Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Вологодской области разработать совместные производства в интересах всей России
Президент
Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны - Леонид Заяц
Экономика
Минтранс считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра
Общество
Крепкий характер и безупречная репутация
Экономика
Кому достанется квартира в Минске и три "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Определены составы группового этапа республиканского турнира по мини-футболу
18:30 Экономика
Экс-сотрудник контролирующих органов по Гомельской области осужден за взятки
18:21 Происшествия
Кому достанется квартира в Минске и три "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
18:20 Общество
Сивак: проблемы белорусских перевозчиков при въезде в города - организаторы ЧМ по футболу решены
18:06 Общество
На аукционе в Париже продан скелет динозавра за 2 млн евро
17:58 Калейдоскоп
Минчан 30 июня приглашают в Страну мороженого
17:53 Регионы
Все требования к работе транспорта на рынке СНГ должны быть унифицированы - Сивак
17:44 Экономика
Весенние полевые работы в Беларуси проведены успешно - Леонид Заяц
17:40 Экономика
Житель Россон промышлял подстрекательством к даче взятки должностным лицам
17:31 Происшествия
Сервисный центр МАЗ откроется в Вологодской области
17:25 Экономика
Минфин усовершенствует защиту интересов владельцев жилищных облигаций
17:24 Экономика
Экспорт белорусского продовольствия в январе-апреле вырос на 9,3%
17:16 Экономика
Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков взят под стражу
17:13 В мире
Взрыв произошел на руднике в Китае, 11 человек погибли
17:07 В мире
Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сфере права
17:06 Общество
Рианна бросила своего бойфренда-миллиардера
17:01 Калейдоскоп
ЕЭК снизила ввозные пошлины на фейерверки и порох
17:00 Экономика
"Амкодор" увеличит поставки техники в Вологодскую область
16:52 Экономика
Новые ставки единого налога для ИП и физлиц вступают в силу в Гродненской области с 6 июня
16:49 Регионы
Изменения в порядок пересечения границы Беларуси гражданами Украины не вводились - Госпогранкомитет
16:45 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Экс-сотрудник контролирующих органов по Гомельской области осужден за взятки

Происшествия 05.06.2018 | 18:21

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из бывших должностных лиц инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области, обвиняемого в получении взятки, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как было установлено, мужчина, занимая ответственную должность, при проведении проверок выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей. За материальное вознаграждение закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами.

Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки, в том числе и повторно. Ему назначено лишение свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией 1/5 части принадлежащего ему имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на четыре года.

Кроме того, постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства Br118,5.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

﻿
Теги
взяточничество, Гомельская область, суд
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3458 BYN 2.34 BYN 2.35 BYN
USD
2.0052 BYN 2.004 BYN 2.008 BYN
RUB
3.2349 BYN 3.217 BYN 3.233 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко предлагает Вологодской области разработать совместные производства в интересах всей России
Все видео

Фотоновости

Оригинальные гравюры Дали представлены на выставке в Полоцке
Все фото

Инфографика

Запрет на посещение лесов В Беларуси введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением Жабинковского района), Гродненской (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), Докшицком районе Витебской области, Столбцовском районе Минской области.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: кому-то неймется приватизировать Победу в Великой Отечественной войне
Лукашенко предлагает Вологодской области разработать совместные производства в интересах всей России
Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами извержения вулкана в Гватемале
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Иран прорабатывают межгосударственные контакты на высшем уровне
Парламентарии планируют содействовать сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий
Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве
Экономика
Михаил Русый. Фото из архива Итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора представлены на "Белагро-2018" - Русый
Определены составы группового этапа республиканского турнира по мини-футболу
Все требования к работе транспорта на рынке СНГ должны быть унифицированы - Сивак
Общество
Фото из архива Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку и математике
Кому достанется квартира в Минске и три "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
Сивак: проблемы белорусских перевозчиков при въезде в города - организаторы ЧМ по футболу решены
Регионы
Фото из архива Новые ставки единого налога для ИП и физлиц вступают в силу в Гродненской области с 6 июня
Минчан 30 июня приглашают в Страну мороженого
В "Минскэнерго" выявлены нарушения при госзакупках
Спорт
Андрей Скабелка. Фото из архива Белорус Андрей Скабелка назначен главным тренером астанинского "Барыса"
Фестиваль пляжных видов спорта проведут в июле в Бресте
Разыгрывающий гандбольной сборной Дмитрий Никуленков перешел из БГК в минский СКА
Технологии
Geely представила электромобиль Emgrand GSe
Китай создал лабораторию для крупнейшего в мире радиотелескопа FAST
Человекоподобный робот впервые в России получил работу
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Пресс-конференция о "Славянском базаре в Витебске" пройдет в БЕЛТА 6 июня
Заявки на участие в Национальной театральной премии принимаются по 18 июня
В мире
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото AP Белый дом объявил время встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре
Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков взят под стражу
Взрыв произошел на руднике в Китае, 11 человек погибли
Калейдоскоп
Бен Лекомт 9 тыс.км за полгода. Француз отправился вплавь через Тихий океан
На аукционе в Париже продан скелет динозавра за 2 млн евро
Рианна бросила своего бойфренда-миллиардера
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Белорусские Афины
Георгий Заборский: «Архитектура – это не только польза и крыша над головой»
Марина Александрова: «Я не гонюсь за популярностью»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия