Суд вынес приговор по новому эпизоду в деле бизнесмена Муравьева

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор в отношении бизнесмена Александра Муравьева по новому эпизоду преступной деятельности, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Ему назначено три года лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок три года.

Бизнесмен уже был судим. Судом Фрунзенского района Минска в январе 2017 года ему было назначено 11 лет лишения свободы. Тогда он был признан виновным, в частности, в мошенничестве в особо крупном размере, организации завладения имуществом, совершенной должностным лицом с использованием служебных полномочий, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по этому приговору, более строгим окончательное наказание Муравьеву составляет 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-