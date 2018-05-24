Экс-замдиректора пинской СДЮШОР приговорена к 4 годам ограничения свободы за взятки

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска огласил приговор в отношении бывшего заместителя директора спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В ходе следствия установлено, что руководитель одному из тренеров-преподавателей предоставляла возможность заменять отсутствующих работников, но при условии передачи ей части денег из полученной зарплаты. Кроме того, зная о наличии у двух сотрудников неиспользованных частей учебной нагрузки, подлежащих оплате, она незаконно включала их в списки учета для начисления зарплаты. Потом подчиненные по ее требованию отдавали половину полученных денег. Своими действиями женщина причинила ущерб на сумму более Br2 тыс.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК.

Суд Пинского района и Пинска приговорил экс-замдиректора СДЮШОР к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, пинчанка должна уплатить штраф в размере 100 базовых величин (Br2450). Также она на пять лет лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании в пользу отдела образования, спорта и туризма Пинского горисполкома Br1636 в качестве возмещения ущерба. Дополнительно в доход государства взыскано Br308 стоимостного эквивалента взятки.

Приговор вступил в законную силу.-0-