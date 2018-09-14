14 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фермер в Ушачском районе скупал краденое из хозяйств дизтопливо, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудникам милиции поступила информация, что один из фермеров скупает краденое из близлежащих сельхозорганизаций дизельное топливо. Получив санкцию на обыск, правоохранители 13 сентября на территории фермерского хозяйства "Агромовит" Ушачского района нашли и изъяли 425 л окрашенного дизельного топлива и 251 л ядохимикатов. Стоимость 1 л такого химического средства начинается от $15. Мужчина не смог объяснить, откуда появились такие объемы нефтепродуктов и химикатов, необходимые документы на них он также не предоставил.

"Владелец частного хозяйства должен заправлять свою технику на заправках общего пользования, и окрашенного дизтопливо у него априори быть не может", - отметил Виталий Сапроненко.

Проводится проверка.-0-