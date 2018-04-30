30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирме-перевозчику грозит штраф за ввоз иностранцев в Беларусь с неисправными документами. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Ночью 27 апреля в пункте пропуска "Привалка" при выезде из Беларуси задержаны две девушки - пассажиры туристического автобуса сообщением "Москва - Вена". По результатам проведения процедур пограничного контроля выяснилось, что у них проблемы с документами.

У 21-летней кореянки в паспорте не оказалось белорусской визы, в связи с чем девушка привлечена к административной ответственности за нарушение правил пребывания. В паспорте жительницы Узбекистана отсутствовала разрешительная запись, без которой гражданам этой страны нельзя выезжать за границу.

В отношении фирмы-перевозчика начат административный процесс по статье 23.87 КоАП (незаконный ввоз лиц в Беларусь). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 20 до 200 базовых величин.-0-