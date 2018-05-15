Генпрокуратура Беларуси возбудила дело в отношении должностных лиц "Мотор Сич"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и должностных лиц ПАО "Мотор Сич". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), по результатам проверочных мероприятий. Основанием послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам.

При проверке деятельности акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" в рамках уголовно-процессуального законодательства сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры провели осмотр помещений представительства ПАО "Мотор Сич" (Украина) в Беларуси, в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории республики.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета.

Проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" продолжается.-0-